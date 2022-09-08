رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2022.. 4 خطوات للحصول عليها

كثر البحث خلال الساعات الماضية عبر محرك «جوجل» عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2022 حيث يترقب العديد من الأشخاص موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المدن الليبية.

وينتظر الأهالي وأولياء الأمور والطلاب منذ فترة إعلان النتيجة، وبعد انتظار طويل للنتائج، حددت وزارة التربية والتعليم الليبية، الموعد الرسمي الذي سيتم فيه إتاحة النتائج لجميع الطلاب وهو اليوم الخميس.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2022 وكيفية الحصول عليها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2022

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال اتباع الخطوات التالية.

وعلى الراغبين في الحصول على النتيجة، الدخول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2022 وسيتم تحديث الرابط لعرض النتائج عليه.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2022

ويمكن اتباع الخطوات التالية من أجل الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية التي أعلنت وزارة التعليم عن ظهورها اليوم الخميس.

1- في البداية يمكن الدخول على الرابط المخصص لذلك المذكور أعلاه وهو موقع منظومة نتائج الامتحانات ليبيا.

2- بعد الدخول على الموقع يتم كتابة البيانات الخاصة بالطالب منها رقم الجلوس في الامتحان مع إضافة رقم القيد في المربع المتاح أمامه.

3- سيتم الانتقال به إلى صفحة أخرى تتضمن أيقونة عرض الدرجات.

4- يتم الضغط على عرض الدرجات وعندها سيتمكن الطالب من التعرف على الدرجات التي تحصل عليها في الامتحانات.