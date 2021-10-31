نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021.. احصل عليها من هنا

ينتظر الكثيرون نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021، المقرر أن تظهر خلال ساعات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية، حيث أعلن مدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود في تصريحات سابقة، موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2021، المقرر أن تظهر خلال ساعات.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021

وأكدت وزارة التعليم الليبية، أنّه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021 بمقر الوزارة في منطقة الهاني بطرابلس، بعد انتهاء أعمال التصحيح والتدقيق، فيما يترقب أولياء الأمور في ليبيا ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021 من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية من خلال الضغط هنا.

ومن المقرر إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، فور ظهورها على الموقع الرسمي، ويمكن الحصول عليها حينها عن طريق الدخول على الموقع وإدخال البيانات المطلوبة. https://moe.gov.ly/.

بدوره، كشف وكيل وزير التعليم الليبي، الدكتور عثمان عبدالجليل، حقيقة تأجيل نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021، حيث نفى هذه الأنباء وأكد أنّ النتيجة ستظهر في موعدها ربما الساعة 1 ظهر اليوم، ويتعين على الطلاب للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021 إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ويتوقع أولياء الأمور حدوث ارتفاع كبير في نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021، خاصة في ظل عقد الامتحانات بطريقة سهلة ودون حدوث أي مشكلات تذكر، ورغم تضارب الأنباء بشأن موعد ظهور النتيجة، إلا أنّ التصريحات الرسمية التي خرجت من المسؤولين، تؤكد أنّ النتيجة جاهزة وفي انتظار نشرها خلال ساعات، لتكون متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور، وذلك عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية.