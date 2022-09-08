التجمع: الحوار الوطني يستهدف تحقيق التوافق وفكرة التكتلات مرفوضة

أكد سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع أن الحوار الوطني لا يدور حول أزمة تتحاور بشأنها الحكومة والمعارضة، مشيرًا إلى أن هناك جمهورية جديدة يتطلب الانتقال إليها فتح الحوار لتتناقش الأحزاب والقوى والنقابات ومراكز الأبحاث والإعلام.

نبذل جهودًا للوصول لنقاط مشتركة

وأوضح «عبدالعال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج «حديث الأخبار» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن حزب التجمع لم يشارك الحوار الوطني ببرنامج يريد فرضه على طاولة الحوار، لافتًا إلى أنه يستمع للشركاء للوصول إلى نقاط مشتركة للعمل يتفق عليها الجميع.

فكرة التكتلات إعاقة للحوار

وأشار إلى أن حزب التجمع رفض دخول الحوار الوطني ضمن كتلة، مؤكدًا أنه اعتبر أن أي تكتل سيشارك في الحوار يعتبر تآمرًا على الحوار نفسه، مشددًا على أن فكرة التكتلات تقف كحجر عثرة أمام أطراف الحوار وتضع أصحاب فكرة التكتل في حرج أمام أنصارهم.

ولفت إلى أن حزب التجمع ذكر في بداية الحوار أنه لا يجب وضع شروط مسبقة من الأحزاب أو الحكومة قبل الحوار مشددًا على أنه لا يوجد تآمر على الحوار ولا توجد فيه كٌتل ولا توجد شروط مسبقة والاتفاق بأن الحوار يتناول بناء مصر الديموقراطية الحديثة في ظل الجمهورية الجديدة.