القبض على قاتل «شهيد الشهامة» بالمنوفية.. «كان مختبئا في منزله»

نجحت مباحث شبين الكوم في القبض على المتهم بقتل المهندس الشاب حازم أمجد حماد، المعروف بـ«شهيد الشهامة» في محافظة المنوفية، الذي كان هاربا، وصدر حكم ضده بالسجن المؤبد، إلى أن وردت معلومات أكدتها التحريات السرية أن المتهم يختبئ داخل بيته.

وتمكنت قوة بقيادة كل من: الرائد أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين الكوم، والرائد عمرو سعد الله معاون مباحث قسم شبين الكوم، من القبض على المتهم.

القبض على المتهم داخل منزله

وضبطت مباحث مدينة شبين الكوم المتهم ويدعى «مصطفى.ح» في منزله بعد تحريات المباحث والبحث عنه، وذلك في الحي القبلي بمركز شبين الكوم، حيث كان هاربا منذ عدة أشهر وتم الحكم عليه غيابيا بالمؤبد، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامي مدير مديرية أمن المنوفية، إخطارا من الرائد أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين الكوم، بالنجاح في القبض على المتهم الهارب من العدالة والمتهم بقتل «شهيد الشهامة» وأنه مختبئ في مسكنه بحي قبلي بمدينة شبين الكوم، وتم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

الحكم على المتهم

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم الدائرة الأولى، قضت بحبس المتهم وأشقائه الاثنين بالمؤبد 25 عاما، وذلك بعد التعدي على المهندس الشاب حازم أمجد حماد وطعنه بسلاح حاد أودت بحياته أثناء فض مشاجرة بين سائق تروسيكل وطفل أمام منزله.

وأصدرت محكمة جنايات شبين الكوم الدائرة الأولى بمحافظة المنوفية في شهر فبراير 2022 حضوريا على المتهم «محمود م.ع.» وغيابيا على شقيقيه «مصطفى، وعلي» بالسجن المؤبد، بعد اتهامهم بقتل المهندس «حازم أمجد حماد».