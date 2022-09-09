ساندي تكشف عن «بوستر» أغنيتها الجديدة «بعد التان»

نشرت الفنانة ساندي «بوستر» أغنيتها الجديدة «بعد التان»، والتي تعتبر أولى أغنيات الميني ألبوم الجديد، الذي تطلقه، خلال الفترة المقبلة، عبر صفحتها على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الأغنية من ألحان وكلمات عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومن إنتاج عزيز الشافعي.

أغاني «ساندي»

وطرحت المطربة ساندي أغنية «صحاب زمان»، والتي جرى تصويرها على طريقة فيديو كليب، ويشاركها في غنائها مطربي المهرجانات ريشا كوستا وسمارة ناو، والأغنية من كلمات ريشا كوستا، والكليب من إخراج يوسف محروس، بعد طرحها أغنية «في اللا لا لا» على «يوتيوب»، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب في أماكن وشوارع متفرقة في فرنسا، والأغنية من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.

كما طرحت ساندي مؤخرا، أغنية بعنوان «رسالة منك»، من كلمات وألحان ماجد الشرقاوي، وتوزيع كريم عبد الوهاب.

«ساندي» تجهز لميني ألبوم جديد

يشار إلى أنّ الفنانة ساندي شاركت مؤخرًا في العرض الخاص لفيلم الفنان محمد كريم «يوم للموت»، الذي عُرض في أحد دور العرض المصرية، بحضور عددٍ من نجوم وأبطال الفيلم، وخلال العرض كشفت ساندي عن أمنيتها في العودة للتمثيل من جديد.