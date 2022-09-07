أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7-9-2022 في مصر

يبحث الكثير من المستهلكين بشكل يومي عن أسعار المشتقات المختلفة من الفراخ، سواء بانيه أو رومي أو شيش طاووق، التي شهدت استقرارا اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر الحالي.

وتحرص «الوطن» على تقديم خدمات أسعار الدواجن البلدي والبيضاء والبانيه والرومي والبط، في الأسواق المصرية وفق جولة أجرتها في محلات الدواجن وذلك على النحو التالي:

سعر الفراخ البيضاء

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 35 جنيها، كما تراوح سعر الفرخة الواحدة بين 50 و80 جنيها.

سعر الفراخ البلدي

تراوح سعر الفرخة الواحدة بين 80 و110 جنيهات للبلدي، إذ يقدر سعر الكيلو من الفراخ البلدي 50 جنيها للعتاقي، و58 جنيها للبدارة، كما يتراوح سعر كيلو البانيه بين 88 جنيها و90 جنيها، ووصل سعر الأوراك إلى نحو 45 جنيهًا، وسجلت أجنحة الدجاج نحو 28 جنيهًا.

سعر الدواجن الساسو

وصل سعر كيلو الفراخ الساسو إلى نحو 39 جنيها وبالتبعية سجل سعر الفرخة الواحدة بين 60 و90 جنيها.

سعر البط اليوم

ويتراوح سعر الكيلو جرام من البط بين 50 و60 جنيهًا لتصل سعر البطة الـ2 كيلو بين 120 جنيها و140 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وحافظت أسعار الكتاكيت البيضاء في السوق المحلية على استقرارها، ليسجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 6.25 جنيه، وسجل سعر الكتكوت ساسو عمر يوم 5 جنيهات، بينما الأبيض عمر يوم نحو 6.25 جنيه، والكتكوت الفيومي 5 جنيهات عمر يوم، ووصل سعر الكتكوت البلدي الهجين إلى نحو 5.5 جنيه.

أسعار البط اليوم

ويتراوح سعر الكيلو جرام من البط مذبوح ومعبأ في المحلات التجارية ما بين 50 و60 جنيهًا، ووصل سعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل إلى نحو 180 جنيهًا، والبطة وزن 3 كيلوجرامات نحو 290 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

ويتراوح سعر كيلو الأوراك الرومي اليوم، بين 55 و65 جنيهًا، بينما سجل سعر الأجنحة الرومي نحو 45 جنيهًا.