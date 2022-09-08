مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في تصادم سيارة بحاجز على طريق الإسماعيلية

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران بإصابات بالغة جراء تصادم سيارة بحاجز خرساني على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، ونقل المصابين إلى مستشفى فايد لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة بالرصيف قرب قرية فنارة على طريق السويس الصحراوي أمام مستودع التعيينات.

3 سيارات إسعاف تنتقل إلى مقر الحادث

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بثلاث سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية في الإسماعيلية، لـ«الوطن»، إن المصابين هما علي عبد الله أحمد مقيم بقرية كسفريت 43 سنة ومصاب بكسر في الجمجمة واشتباه مابعد الارتجاج وجرح في فروة الرأس وكدمات في الجسم، وأحمد محمود عبد الله 24 سنة مقيم بنفس العنوان، 24 سنة ومصاب باشتباه مابعد الارتجاج وخلع بالكتف الأيسر وجرح في الجبهة.

وتابعت المصادر الطبية، أن الحالة الصحية للمصاب الأول غير مستقرة وفي حالة حرجة، فيما أشارت إلى أن المصاب الثاني حالته شبه مستقرة وتم إجراء الفحوصات اللازمة لهما.

التحفظ على جثمان المتوفى

وأسفر الحادث عن وفاة عبد الله يوسف عبد الله 20 سنة والذي توفي في مكان الحادث فيما تحفظت الشرطة على الجثمان لحين انتهاء معاينته وإخطار جهات التحقيق قبل نقله.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الجثمان في مشرحة مستشفى فايد المركزي وانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان لبيان سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية وتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه.