ضبط 150 طربة حشيش و40 كيلو هيدرو بـ2.5 مليون جنيه في الإسماعيلية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام – الأمن المركزي)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة مركزي شرطة (القصاصين – القنطرة غرب) بمحافظة الإسماعيلية مسرحا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

ضبط 150 طربة حشيش في الإسماعيلية

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتحقيق النتائج الإيجابية التالية، ومتها ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، حال وجوده بمحل إقامته وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط 40 كيلو هيدرو

كما جرى ضبط (عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) حال تواجده بدائرة المركز، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 40 كيلو جرام – مبلغ مالي – سلاح أبيض).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2.5 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.