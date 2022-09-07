وفاة كبير محفظي القرآن في الإسماعيلية.. أوصى بختم المصحف على قبره

ضحكة بشوشة، وصوت جهوري وآلاف من حفظة القرآن الكريم تربوا على يديه في مركز ومدينة أبوصوير ومراكز مختلفة في الإسماعيلية، تاركًا أثرًا طيبًا في كل منزل من منازل قريته.

حزن ساد مركز ومدينة أبوصوير اليوم بعد الإعلان عن وفاة الشيخ وحيد سليمان، أحد أبرز محفظي القرآن الكريم في الإسماعيلية وأحد الأئمة المشهورين في المحافظة بأكملها.

مرض لم يستمر طويلًا

وتوفي الشيخ وحيد سليمان في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، بعد أزمة مرضية تعرض لها من أشهر قليلة ودخل على إثرها مجمع الإسماعيلية الطبي لعدة أيام لتلقي العلاج اللازم.

وقال نجله محمد وحيد إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن والده عمل على مدار حياته في تحفيظ القرآن الكريم لأجيال متعددة، منذ سبعينيات القرن الماضي.

وولد الشيخ وحيد سليمان في «بيت القرآن»، إذ كان يعمل والده في تحفيظ القرآن أيضًا وكان أحد أشهر المشايخ في مركز أبوصوير في وقت انتشار «الكُتاب» في المناطق الريفية.

وصية بختم المصحف

وأضاف الشيخ محمد، إن والده أوصى أبناءه من حفظة القرآن الكريم بختم القرآن الكريم كاملًا على قبره فور الانتهاء من تشييع جثمانه، مشيرًا إلى أنه سيتم تشييع الجثمان ظهر اليوم الأربعاء من مسجد السلام في مدينة أبوصوير، بمقابر الأسرة بمنطقة مرسي غالي، وإقامة سرادق العزاء بجوار مركز شباب الوراورة في أبوصوير.

مسابقات وجوائز حصل عليها الشيخ الراحل

وأشار إلى أن الده نجح في الدخول بعدة مسابقات محلية ودولية بعدد من حافظي القرآن الكريم، نجح خلالها في الحصول علي مراكز متقدمة وتصدر المراكز الأولى بشكل مستمر على مستوى محافظة الإسماعيلية، كما استضافت العديد من القنوات الفضائية الشيخ الراحل على مدار حياته عدة مرات، خاصة في المناسبات الدينية وخلال شهر رمضان المبارك.

وارتبط الشيخ وحيد سليمان بعلاقات اجتماعية وطيدة مع جميع أهالي قريته والقرى المجاورة لها، من أهالي مركز أبوصوير؛ لسعيه الدائم على أداء الواجب في الأحزان والأفراح.

ونشر مواطنون عبارات التعزية في الفقيد رحمة الله عليه، وصورًا تذكارية له عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وسط حالة من الحزن.