إصابة 3 أشخاص في سقوط أسانسير برج سكني بالغربية

أصيب 3 أشخاص، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، إثر سقوط أسانسير برج سكني في مدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بسقوط أسانسير من أحد الأبراج السكنية، الكائنة بجوار أحد المستشفيات الخاصة، بدائرة المركز، وإصابات عدة أشخاص.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، برئاسة الرائد أحمد شيحة، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعه، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابات 3 أشخاص، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، وجميعهم من أعمار مختلفة، إثر سقوط أسانسير برج سكني كائن بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بعد انقطاع الواير الخاص به.

نقل المصابين للمستشفى

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان، وأقوال المصابين، وإعداد تقرير طبي بشأن الإصابات الناتجة عن ذالك.