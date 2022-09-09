عضو حزب المحافظين: الملكة كانت في كامل قواها العقلية قبل وفاتها

قالت ميرفت خليل، عضو حزب المحافظين، إنه منذ إعلان قصر باكينجهام أن الملكة إليزابيث تحتاج لعناية طبية فائقة، كانت هناك تحركات تشير إلى وجود شئ غير عادي، خاصة بعد انتقال كل أبناء الملكة وأحفادها إلى قصرها في اسكتلندا.

خليل: القصر الجمهوري ناقش الوفاة والخطوات التالية لها

وأضافت «خليل»، خلال مداخلة هاتفية لها على فضائية إكسترا نيوز وتقدمه الإعلامية أنجي طاهر، أنه في المعتاد لا تعلن عائلة الملكة وفاتها إلا بعد اجتماع الجميع، ومناقشة أمر الوفاة والخطوات التي ستلي الإعلان عن الوفاة.

خليل: العام الماضي كله كانت صحتها غير منضبطة

واستطردت: «خلال العام الماضي كله كانت صحتها غير منضبطة، ولكن كانت تثبت دائمًا أنها ملكة قوية بحضورها الاحتفاليات المختلفة، ومنذ يومين قابلت رئيسه الوزراء الجديدة، وباركت تعينها كرئيسة للوزراء، وكان من الأفضل في حالتها الصحية أن تؤل تلك المهمة لأي شخص، ولكنها لم تفعل ذلك».

وأوضحت أن الملكة كانت في كامل قواها العقلية قبل وفاتها، وكانت قادرة على اتخاذ القرارات وتعلم جيدا ماذا تفعل، مشيرة إلى أنها كانت دائما ما تفخر بخدمتها للشعب البريطاني، وعندما كانت تجرى مقابلات عبر شاشات التلفاز في المناسبات المختلفة كانت دائمًا ما تؤكد حبها لشعبها.

وتابعت: «كانت دائما ما تهتم بجميع دول الكومنولث التي تقع تحت الحكم البريطاني، بواقع 56 ولاية و14 دولة كبرى، منها كندا وأستراليا وغيرها من الدول الكبيرة والمؤثرة في محيطها».