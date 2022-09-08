استشاري بجامعة بريطانية: الملكة إليزابيث عانت من مشكلات بالحركة في آخر 4 أشهر

قال الدكتور ضياء الدين كامل، استشاري علم الأمراض بإحدى الجامعات البريطانية إن الملكة إليزابيث الثانية كانت تعاني من مشكلات تخص الحركة بدرجة كبرى خلال آخر 4 أشهر، ولذلك كانت دائما ما تستخدم العكاز من أجل المشي.

كامل: في عام 1990 وقعت من على الحصان واتكسرت إيدها

وأضاف «كامل»، خلال مداخلة هاتفية لها على فضائية إكسترا نيوز وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنها كانت تعاني كذلك من عدم ارتياح جسدي، حتى آثرت أن تمكث في جناحها الخاص ولا تستقبل فيه أحدا، «أسباب الوفاة مش معروفة، ولكن في عام 1990 وقعت من على الحصان واتكسرت إيدها».

كامل: سبب الوفاة قاله القصر الملكي أنه طبيعي

واستطرد: «في 2001 عملت عملية وشالت عظمة من الركبة بتاعتها وغضروف معين، وحالتها الصحية كانت جيدة جدا بسبب سنها، وفي السن فوق الـ96 سنة أكيد هيكون فيه مشاكل في الحركة طبيعية ومتوقعة، وسبب الوفاة قاله القصر الملكي أنه طبيعي ومفيش سبب محدد للوفاة».

وأوضح أن المشكلات الصحية التي كانت تعاني منها الملكة إليزابيث لم يتم الإعلان عنها حتى الآن من قبل القصر الملكي، «متهيألي سبب الوفاة طبيعي وعادة بيكون فيه توقف للدورة الدموية والتنفس، وده بيكون سبب الوفاة».

وتابع: «الملكة كان لها نظام غذائي معين وموظفة متخصصة للتغذية الخاصة بها، ولكن ولحد كبير كانت تصر أنها تظهر في كل المناسبات بطريقة طبيعية، وده أدى انطباعًا أن حالتها الصحية لا تستدعي القلق».