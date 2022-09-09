«لجنة» لمتابعة فنادق شرم الشيخ وإيقاف الإجازات استعدادا لقمة المناخ

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إيقاف إجازات العاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة بالكامل بخاصة رؤساء للمدن، وشمل القرار موظفي مدينة شرم الشيخ بالتحديد، وجميع الجهات والإدارات المعنية من مياه وكهرباء وطرق والتموين والصحة، لحين الانتهاء من قمة المناخ COP 24 في شهر نوفمبر المقبل، موضحاً أن العمل في المدينة متواصل للانتهاء من المشروعات التي تجرى في شرم الشيخ طوال اليوم.

وقال المحافظ في تصريحات خاصة إلى «الوطن» إن إجمالي المشروعات التي تنفذ في المدينة 27 مشروعا رئيسيا و4 مشروعات فرعية، موضحا أن كل القطاعات الحيوية لديها مشروعات تنفذ على أرض الواقع لذا جرى إصدر قرار وقف الإجازات لحين انتهاء المؤتمر.

غرفة عمليات لمتابعة المشروعات والفنادق

وأوضح أن العاملين في شرم الشيخ في تنفيذ المشروعات هم جنود مجهولة لأنهم يعملون في ظروف جوية صعبة، مشيرًا إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات برئاسته لمتابعة تنفيذ الأعمال التي بلغت نسبة تنفيذها 90% وسوف يجري افتتاحها نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن هناك لجنة عليا من وزارة السياحة برئاسة غادة شلبي نائب وزير السياحة والغرف السياحية والأجهزة الأمنية، وتنشيط السياحة تقوم بعقد لقاءات مستمرة مع أصحاب ومديري الفنادق استعدادا لقمة المناخ، وتقوم بالمرور على الفنادق التي سوف تستضيف الوفود لمتابعة تنفيذ خطة تخويل الفنادق إلى صديقة للبيئة، لوضع توقيتات خط السير ومراقبة الجودة داخل المنشآت السياحية.

أكد اللواء خالد فودة أنه يجري القيام بحملات على كل الفنادق بالتعاون مع مديرية الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تجهيزات المطابخ والمطاعم الموجودة بالفنادق لضمان تقديم أطعمة ومشروبات صحية.

60 ألف غرفة لاستضافة القمة

وأشار إلى أن هناك 60 ألف غرفة سياحية بشرم الشيخ جاهزة لضيوف مؤتم المناخ، وجرى حصول معظم الفنادق على الشهادة البيئية التي تؤكد أن الفندق يطبق المنظومة الخضراء، منوهًا إلى أن كل فندق قام بعمل منظومة بيئية متكاملة قبل انطلاق المؤتمر حيث تقوم الفنادق بتركيب طاقة شمسية، وإقامة محطات شحن السيارات بالكهرباء، وتدوير القمامة، وترشيد الطاقة، واستهلاك المياه.