التصريح بدفن مشرف عمال لقى مصرعه في حادث تصادم سيارتين بسوهاج

صرحت جهات التحقيق في مركز طما، شمال محافظة سوهاج، بدفن جثة مشرف عمال بأحد المصانع، بعد مصرعه في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل، على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة، غربي المحافظة، اليوم الجمعة.

إخطار مدير الأمن بمصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم ومُتوفى ومُصاب بطريق جهينة، المؤدي للطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

بالانتقال وبالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «شهاب الدين ع م ع»، 26 سنة، مشرف عمال في أحد المصانع، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بسيارة نصف نقل، قيادة «محمود ع م ا»، 30 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الأولى، وإصابة «علاء الدين م ج»، 35 سنة، عامل، ويقيم بندر طما دائرة مركز طما، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وجرح رضي بفروة الرأس، من مستقل السيارة الأولى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، والمُصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق بعد أن توقفت بسبب الحادث.

بسؤال قائد السيارة الثانية والمصاب ووالد المتوفى «عادل م ع» 61 عامًا، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية، تم التحفظ على السيارتين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ جهات التحقيق المختصة