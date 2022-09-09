محافظ القاهرة يستجيب لشكاوى المواطنين ويوجه بإيجاد حل جذري للتكدسات المرورية

استجاب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لشكاوى بعض المواطنين، ووجه بسرعة التواصل مع الأجهزة التنفيذية بهيئة النقل العام برئاسة اللواء رزق علي، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، للبت الفوري في الشكاوى، وإيجاد حل جذري لمنع التكدسات المرورية والازدحام داخل وسائل النقل، تماشيا مع خطة الدولة المصرية للقضاء نهائيا على ظاهرة التكدسات المرورية التي أطلقتها القيادة السياسية ومع جهود الدولة المصرية في تشييد المحاور المرورية للقضاء نهائيًا على التكدس المروري.

وتلقت غرفة العمليات بمحافظة القاهرة شكوى من بعض المواطنين بشأن خدمة النقل العام، ومنها المطالبة بعودة خط 939 «زهراء عين شمس - الطوب الرملي» للتيسير على المواطنين وللحد من التكدس المروري.

خدمة النقل العام

وأفادت الأجهزة التنفيذية بهيئة النقل العام بأنه لم يتم إلغاء خط 939 زهراء عين شمس - الطوب الرملي، بل تم استحداث خطوط جديدة بما يتناسب مع طبيعة المحاور بمنطقة عين شمس، وللربط بين منطقة عين شمس والعديد من مناطق مدينة نصر مثل شارع الطيران، مصطفى النحاس والطوب الرملي وللحد من التكدس داخل وسائل النقل والتخفيف عن كاهل المواطنين ، وهي على سبيل المثال خط رقم 13 «مساكن عين شمس – عباس العقاد – الوفاء والأمل – الطوب الرملي - الأسمرات»، وخط رقم 83 «زهراء عين شمس – ميدان الساعة – احمد الزمر- زهراء مدينة نص - التجمع الأول»، وخط رقم 108 «مساكن عين شمس – مكرم عبيد - مصطفى النحاس - الحي العاشر - التجمع الأول».

تنظيم فترات التقاطر

كما تلقت غرفة العمليات محافظة القاهرة شكوى أخرى تتعلق بازدحام خط 133 كفر «الشرفا - الرحاب»، ووجه محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بهيئة النقل العام بالتواصل الفوري مع شركة النقل الجماعي القائمة على تشغيل الخط والتنبيه المشدد بتشغيل أعداد السيارات المقررة وتنظيم فترات التقاطر لاستيعاب الكثافات ولا سيما في وقت الذروة.