وفد البنك الأوروبي للاستثمار يشيد بالعاصمة الإدارية: منبهرون بالإنجاز الضخم

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد البنك الأوروبي للاستثمار EIB، برئاسة ليونيل رابي، مدير التمويلات في مجموعة دول جوار الاتحاد الأوروبي، بحضور رئيسي الهيئة القومية للأنفاق، والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

إنجازات ضخمة في العاصمة الإدارية الجديدة

في بداية الاجتماع، رحب الوزير بوفد البنك في العاصمة الإدارية الجديدة، كونه أول اجتماع يعقد مع مسؤولي البنك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أبدى ليونيل رابي سعادته البالغه بوجوده في العاصمة الإدارية الجديدة، والتعرف على أرض الواقع على حجم الإنجاز الضخم الذي يتم تنفيذه، مؤكدا انبهاره بالإنجاز الضخم وبتميز تصميم الحي الحكومي وتنظيمه.

تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق

وناقش الجانبان خلال الاجتماع، آخر المستجدات الخاصة بتمويل عدد من المشروعات داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحتية بقيمة 1,128 مليار يورو، مثل إعادة تأهيل ترام الرمل في الإسكندرية بقيمة 138 مليون يورو، ومشروع كهربة خط سكة حديد (أبو قير/ الإسكندرية) بقيمة 750 مليون يورو، وإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بقيمة 240 مليون يورو.

كما ناقش الجانبان، التعاون في عدد من المشروعات الخاصة بالسكة الحديد، مثل تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط (طنطا - المنصورة - دمياط)، وتجديد أعمال هندسة السكة من (طنطا - المنصورة)، وازدواج السكة من (المنصورة - دمياط) وشراء عدد 14 ماكينة أجناس مختلفة + 12 موتور ونش بقيمة إجمالية 221,353 مليون يورو.

القطار الكهربائي ومشروعات النقل الأخضر

وأكد الوزير، أنّ بنك الاستثمار الأوروبي شريك مهم من شركاء التنمية، ويتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، مشيرا إلى أنّه في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بمشروعات النقل الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تنفذ وزارة النقل مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، الذي سيتم تدشين الخط الأول منه تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ 27 COP في نوفمبر المقبل.

فرص واعدة لتمويل تنفيذ الخطين الأول والثاني للقطار الكهربائي السريع

وأشار وزير النقل، إلى الفرص الواعدة أمام بنك الاستثمار الأوروبي، للمشاركة في تمويل تنفيذ مشروعي الخط الأول والثاني للقطار الكهربائي السريع، وتقديم الدعم والتمويل للشركات الخاصة المصرية التي تنفذ مشروعات النقل، مثل مشروع القطار الكهربائي الخفيف (بورسعيد / دمياط / أبو قير)، بالمشاركة مع القطاع الخاص.

تعاون مصري أوروبي لتمويل مشروعات النقل المستدام

من جانبه، قال ليونيل رابي، مدير التمويلات في مجموعة دول جوار الاتحاد الأوروبي، إنّ البنك ملتزم بشكل كبير بناء على سجله الحافل وخبراته في تمويل مشروعات النقل المستدام، ولهذا يهتم البنك بتعزيز التعاون مع مصر في هذا القطاع الحيوي الذي يستفيد منه ملايين المصريين.

وأشاد رابي، بالتعاون مع وزارة النقل في تنفيذ عدد من المشروعات، مؤكدا سعادته وفخره بهذا التعاون، ومشيدا بالنتائج وما لها من مردود إيجابي.

وأعرب مدير التمويلات في مجموعة دول جوار الاتحاد الأوروبي، عن سعادته البالغة بما يراه من مشروعات ضخمة يتم تنفيذها في المجالات كافة، ومنها قطاع النقل، وهو ما يجسد النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنّ البنك على استعدادا تام لزيادة حجم التعاون المشترك في مجالات النقل كافة، خاصة في السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومشروعات النقل الأخضر.

ولفت رابي، إلى اهتمام البنك بتوقيع اتفاقية شراكة النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة مع وزارة النقل.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين لدراسة المشروعات المطروحة والفرص المتاحة لزيادة التعاون المستقبلي المشترك وفقا لأولويات وزارة النقل المصرية.