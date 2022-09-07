«الكهرباء»: خطة لإنشاء وتطوير 47 مركز تحكم لرفع كفاءة النقل والتوزيع

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية لا يقتصر على توصيل الكهرباء فقط، بل يتسع ليشمل جودة التغطية، لضمان استقرار التيار وعدم انقطاعه، وانخفاض وقت ومعدلات الأعطال.

وأضاف «حمزة» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف فؤاد ببرنامج «هنا ماسبيرو»، المُذاع على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنّ مصر تشهد لأول مرة، إنشاء وتطوير مراكز تحكم بتقنيات متقدمة جدًا، وصل عددهما لـ47 مركزًا.

التعاقد مع شركات كبرى

وتابع المتحدث باسم الوزارة، أنّ الوزارة تستهدف نقل تكنولوجيا الكهرباء الحديثة إلى مصر، من خلال التعاقد مع شركات كبرى، لتنفيذ مراكز التحكم ورفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

14 مركز تحكم

وأوضح «حمزة» أنّ المرحلة الأولى تتضمن 14 مركز تحكم، منها 4 يتابعها وزير الكهرباء بشكل مباشر، وهي: مراكز تحكم مدينة نصر، والقاهرة الجديدة، والدقي، و6 أكتوبر.