«الزراعة في أسبوع».. تحصين 4 آلاف رأس ماشية وتوعية بترشيد استهلاك زيت الطعام

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإنفوجراف الأسبوعي في نسخته رقم 107، بشأن الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 2 حتى 8 سبتمبر الحالي، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ملخصا بالفيديو عن أنشطة الوزارة خلال الفترة ذاتها.

منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي

وألقى الانفوجراف الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تناول الاجتماع متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية، وجرى التوجيه بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد.

وطنية الفلاح المصري

وبمناسبة العيد الـ70 للفلاح، الذي يتم الاحتفال به في 9 سبتمبر من كل عام، وجّه مجلس الوزراء التهنئة لفلاحي ومزارعي مصر، مؤكدا تقدير الدولة البالغ للفلاح المصري الأصيل، وتثمين دوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي، كما وجّه وزير الزراعة، التهنئة للفلاح المصري، حيث أكد أنّ الدولة المصرية تراهن دائما على وطنية الفلاح المصري.

وخلال هذا الاسبوع استقبل وزير الزراعة، رئيس مؤتمر التصحر cop 15، إلين ريشارد دنواهي، ووزير الغابات والمياه السابق بساحل العاج، وبحث معه آفاق التعاون المشترك مع بلاده بصفتها المستضيف لمؤتمر التصحر الماضي وجمهورية مصر العربية بصفتها المستضيف لمؤتمر المناخ المقبل.

مبادرة التمويل الأخضر للتنمية الزراعية

وترأس الوزير اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP)، وبحث معهم الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية، وجرت الموافقة خلال الاجتماع على إطلاق مبادرة التمويل الأخضر للتنمية الزراعية بمليار جنيه من أموال البرنامج وبالفائدة الميسرة.

خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء

وعقد وزراء الزراعة والبيئة، والتنمية المحلية اجتماعا بمقر وزارة البيئة، لاستعراض ومناقشة خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2022، المعروفة إعلاميا بـ«السحابة السوداء»، وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات المشاركة فس المنظومة.

توجيهات برفع كفاءة المحطة البحثية بالإسماعيلية

وتفقد وزير الزراعة، المحطة البحثية بمدينة الإسماعيلية في زيارة مفاجئة، للوقوف على سير العمل بها، حيث أعرب عن استيائه من الحالة التي وصلت إليها المحطة، وأكد محاسبة المقصرين ومنح المسؤولين عنها شهرا لرفع كفاءتها وحسن استغلالها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.

4 ملايين جرعة لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بداية انطلاق توزيع تقاوى القمح والفول والمحاصيل الشتوية بمنافذ الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بجميع أنحاء الجمهورية وعددها 278 منفذا، بالتقاوى المعتمدة المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية، كما أعلنت توفير 4 ملايين جرعة لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية، حيث جرى توزيع 3.3 مليون جرعة للمديريات الطب البيطري بالمحافظات، ومتبقى 700 ألف جرعة لقاح كرصيد استراتيجي لتلبية احتياجات المديريات من الجرعات للطوارئ.

وتفقد مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، برنامج الذرة الشامية والهجن بمحطة البحوث الزراعية بالجميزة بمحافظة الغربية، كما تفقد برنامج الأرز البحثي.

مكافحة أمراض المحاصيل الحقلية الاستراتيجية

ونظم معهد بحوث أمراض النباتات، برنامجا تدريبيا بعنوان «المكافحة المتكاملة والتشخيص لأهم أمراض المحاصيل الحقلية الاستراتيجية» بمقر المعهد في الجيزة، كذلك تم تجديد اعتماد معمل تشخيص وتعريف الفيروسات التابع للمعهد، من قبل المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» للمرة الثالثة طبقا لمواصفات الأيزو 17025.

مكافحة سوسة النخيل الحمراء

وعقد معهد بحوث وقاية النباتات بالتعاون مع مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، دورة تدريبية تحت عنوان «المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء وآفات النخيل»، كما استعرضت الوزارة، تقريرا تضمن أهم الأنشطة الخاصة بالمعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية، وافرعه المختلفة بمحافظات الجمهورية، تضمنت أيام الحقل وورش العمل، والندوات الإرشادية ، والدروات التدريبية المختلفة، التي تم عقدها خلال شهر أغسطس الماضي، كما نظم المعمل ورشة عمل حول: تعظيم الاستفادة من التمور ومتبقيات نخيل البلح، وذلك بمحافظة أسوان.

وجرى تجديد الاعتماد الدولي للمعمل المركزي لفحص البذور التابع للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، ليحق له إصدار شهادات الفحص الدولية، وكذا تجديد الثقة في معمل بورسعيد، التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، في مجال فحوص الأغذية ذات الأصل الحيواني (وارد وصادر) حفاظا على صحة المواطن المصري.

رفع الوعي بترشيد استهلاك زيوت الطعام

ونظم مركز بحوث الصحراء دورة تدريبية تحت عنوان «رفع وعي المرأة بترشيد استهلاك زيوت الطعام وتدوير مخلفاته»، وكذلك تم تنفيذ قافلة بيطرية مجانية في قرى محافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث جرى فحص وعلاج أكثر من 4 آلاف رأس ماشية مجانا لصغار المزارعين، كما طرحت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كميات من بيض المائدة، بأسعار مخفضة للكارتونة، من خلال سيارات متنقلة أمام ديوان الوزارة بالدقي، للمساهمة في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

مشروع النمو الأخضر

وأنهى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، دورة تدريبية لمدة أسبوع للباحثين بقسم العناصر الثقيلة لتدريبهم على جهاز ion chromatography ملحقا بجهاز icp-ms، كما استقبل المعمل عددا من أصحاب الأعمال في مجال الصناعات الغذائية الناشئة من صعيد مصر، ووفد من جامعة جنوب الوادي، في إطار التعاون بين غرفة الصناعات الغذائية والمعمل، حيث جرى الإطلاع على أقسام المعمل وما يقدمه من خدمات ضمن مشروع النمو الأخضر الممول من اليونيدو بمصر.

ووقّع المعمل مذكرة تفاهم مع شركة نواة العلمية في مجال تحليل ملوثات الأغذية والتدريب والاستشارات الفنية بين الطرفين، وبلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل خلال الأسبوع الماضي، نحو 6500 شهادة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء.

يذكر أنّ مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم «الزراعة في أسبوع»، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود في القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم «الزراعة في كل مصر»، عن أنشطة وجهود القطاع الزراعي بالمحافظات المختلفة.

وأصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير «أرقام في الزراعة»، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.