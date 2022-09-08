الزراعة: استنبطنا أكثر من 25 صنف تقاوي جديد.. وهدفنا تعظيم إنتاجية الأرض

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة اهتمت بالتنمية والفلاح عن طريق عدد من المحاور الرئيسة، مثل الاهتمام بتوفير المستلزمات من خلال كارت الفلاح، لضبط عملية توزيع السماد على الفلاحين، ومن ثم السيطرة عليها.

وأضاف القرش، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «الدولة اهتمت أيضا، بإنتاج التقاوي، حيث أطلقت مشروع كبير جدا، وهو إنتاج تقاوي الخضر والفواكه المحلية، واهتمت بالبحث العلمي لإنتاج تقاوي محلية من المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة والأرز والشعير والقطن».

التوسع في الأراضي الجديدة

وتابع متحدث وزارة الزراعة: «هذه الجهود جعلتنا قادرين على التوسع في الأراضي الجديدة، وهو ما يمثل فرصا استثمارية للفلاحين، كما نحافظ على الأراضي القديمة، ونعمل على تعظيم إنتاجية الأرض وتطوير الري واستخدام أنظمة زراعية جديدة مثل زراعة المصاطب واستنباط أصناف تقاوي جديدة، حيث استنبطنا أكثر من 25 صنفا في آخر 5 سنوات».

وأشار إلى أن الأصناف المستنبطة من التقاوي، تنتج أصنافا أعلى جودة ومقاومة للآفات، ما يقلل مصروفات الفلاح، بالإضافة إلى تعظيم الإنتاج: «وصلنا إلى متوسط إنتاج يتراوح بين 18 و20 إردب للفدان، بزيادة 6 إردب للفدان الواحد».

الدولة حريصة على دعم الفلاح وخدمته

أكد القرش، حرص الدولة على دعم الفلاح وخدمته، وتسعر إردب القمح بـ1000 جنيه، وهو ما يؤكد أن هناك عائد إضافي للفلاح، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإعادة تقييم التسعير قبل موسم الحصاد، وهو ما يشجع الفلاحين ويخدمهم، ويعكس الاهتمام بالفلاح المصري، ووضعه على رأس اهتمامات الدولة.