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السيسي: أسعار المحاصيل الاسترشادية أعلى من العالمية.. لكنها تشجع الفلاح على الزراعة

كتب:

شريف سليمان
12:56 م | الخميس 08 سبتمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ الدولة حريصة على توفير السلع الأساسية للمواطنين منذ 2016 وحتى الآن، بواقع 5 أو 6 أشهر احتياطي استراتيجي لأي سلعة أساسية، كالزيوت والقمح والسكر، كي يطمئن المواطن على توافر السلع، وتخفيف الضغط عن الأسواق، والتأكيد على أنّ المواطن المصري لن يتأثر بالأزمات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.

أسعار استرشادية للسلع

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس، أنّ الدولة تتحرك من خلال وزارة الزراعة، وتعلن أسعارا استرشادية لبعض السلع، لتشجيع المواطنين في الريف على زراعتها من جانب، وتوفير عملة صعبة من جانب آخر، والاعتماد على المنتج المحلي حال لم تسمح الظروف العالمية بالاستيراد.

توافر السلع

وتابع الرئيس السيسي أنّ الأسعار الاسترشادية التي وضعتها الدولة للمواطنين قد تكون أكثر من السعر العالمي لها، لكن الأمر في النهاية سيصب في صالح المواطن المصري، بتوفير السلع من جانب وربح أموال أكثر من جانب آخر.

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بقلم شريف سليمان