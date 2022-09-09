عاجل.. «الخارجية الروسية»: اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية يطبق بشكل سيئ

أكدت «الخارجية الروسية» أن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود يُطبق بشكل سيئ، مشيرة في نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» إلى أن تمديده يعتمد على كيفية تنفيذ الاتفاق بشكل مشترك بين تركيا وأوكرانيا.

عدد السفن المحملة بالحبوب الغذائية 27 سفينة

وبلغ العدد الإجمالي لسفن الحبوب التي غادرت المؤاني الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، بموجب اتفاق لتصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة 27 سفينة.

وتعد تركيا هي المنسق المشترك والمسؤول عن تمكين الممر الآمن لخروج السفن الأوكرانية المحملة بالحبوب الغذائية.