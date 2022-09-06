أوكرانيا تستعد لزيارة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة إلى «كييف»

بدأت السفارة الأوكرانية، لدى بريطانيا، في الاستعدادات لزيارة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس إلى «كييف»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأعرب سفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو، عن اعتقاده أن «تراس»، عندما تصبح رسميًا رئيسة للوزراء، سيتم إجراء مكالمة على الفور، ولن تتأخر الترتيبات الخاصة بزيارتها إلى بلاده.

وأضاف «بريستايكو»، أن السفارة بدأت بالفعل، في التحضير لهذه المحادثة وزيارة تراس إلى «كييف».

تراس تحصل على 81.3 ألف صوت

وأمس الاثنين، فازت وزيرة الخارجية البريطانية السابقة، ليز تراس، بتصويت حزب «المحافظين»، الحاكم لتكون زعيمة جديدة وستصبح رئيسة الوزراء الجديدة في البلاد.

وحصلت «تراس»، في اقتراع حزب المحافظين الحاكم عن طريق البريد، على 81.3 ألف صوت متجاوزة بذلك وزير المالية السابق «ريشي سوناك»، الذي حصل على 60.4 ألف صوت.

وزيرة الثقافة البريطانية تقدم استقالتها من منصبها

بدورها، قدمت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة نادين دوريس ونائب وزير الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية ستيفن بارتلاند، ومسؤول أمانة مجلس الوزراء البريطاني نايجل آدامز، استقالتهم بعد اختيار «تراس»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان وزير الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أعلن في وقت سابق، في رسالة عن قراره الاستقالة.