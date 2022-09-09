موعد ومكان التقديم لوظيفة مدير عام إدارة حماية أملاك الدولة بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية، فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالقليوبية في المجموعة الوظيفية للوظائف التخصصية والمجموعة النوعية للوظائف القيادية حيث تقع هذه الوظيفة على قمة الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.

«الوطن» تستعرض موعد ومكان وشروط التقدم لوظيفة مدير عام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمحافظة القليوبية، اعتبارا من 8 سبتمبر الجاري حتى 9 أكتوبر المقبل، لمدة شهر من تاريخ فتح الباب على أن يتم تقديم الملفات بمقر الأمانة الفنية للجنة العليا للقيادات بديوان عام محافظة القليوبية بالدور الرابع كورنيش النيل بنها.

المهارات العامة والفنية المطلوبة لوظيفة مدير عام الإدارة العامه لحماية أملاك الدولة بالقليوبية

وحدد إعلان محافظة القليوبية لوظيفة مدير عام الإدارة العامه لحماية املاك الدولة بالقليوبية المعلن علي بوابة الوظائف الحكومية المهارات الأساسية والفنية للوظيفة كالتالي :

الإشراف على جميع أملاك الدولة فى نطاق المحافظة والحفاظ عليها وإزالة التعديات عليها.

القدرة على القيادة والأشراف والتوجيه.

قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول (أ) ، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشرة عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط ومستندات التقديم لوظيفة مدير عام حماية أملاك الدولة بالقليوبية

وحدد الإعلان شروط ومستندات التقدم لوظيفة مدير عام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالقليوبية كالتالي:

مؤهل عال مناسب

تقديم بيان حالة وظيفية موضحا به التأهيل العلمي والجزاءات طوال مدة الخدمة سواء التي تم محوها أو التي لم يتم محوها والإجازات الخاصة التي منحت للمتقدمين على أن يكون معتمد من رئيس المصلحة شخصيا ومختوم بخاتم شعار الجمهورية.

تقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان بمرتبة ممتاز.

بيان بالوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم والخبرة النوعية والعملية.

الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال التخصص وفي الحاسب الآلي واللغات والمؤتمرات والندوات إن وجدت.

ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات والندوات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجد.

خطابات الشكر والتقدير وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافاتها.

بيان عن أبرز انجازات وإسهامات المتقدم لشغل الوظيفة خلال حياته الوظيفية مدعما بالمستندات.

المقترح التطويري والرؤية المستقبلية والتحديث للوظيفة المتقدم لها.

8 صور شخصية مقاس 4×6 للمتقدم.

شهادة من الشئون القانونية بالجهة تفيد عما إذا كان المتقدم محالا للتحقيق إمام الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية أو المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية على أن تكون معتمدة من رئيس المصلحة شخصيا ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.

تقديم أصل الملف و7 نسخ منه مرفقا به جميع البيانات الموضحة بعاليه ولن يلتفت إلى غير المستوفاة أو التي ترد بالبريد قبل أو بعد الإعلان.

بيانات إعلان وظيفة مدير عام الإدارة العامة لحماية املاك الدولة بالقليوبية

وجاء بالإعلان بيانات التقدم لوظيفة مدير عام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمحافظة القليوبية كالتالي:

حالة الوظيفة: وظيفة خالية