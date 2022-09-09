هيثم شاكر يكشف تفاصيل ألبومه الجديد: انتهيت من اختيار 5 أغنيات

يستعد الفنان هيثم شاكر، لطرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث انتهى من اختيار 5 اغنيات، ويعمل حاليا على باقي الأغاني.

هيثم شاكر يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

وكشف الفنان هيثم شاكر ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، تفاصيل ألبومه الجديد، مؤكدا أنه يعمل خلال هذه الفترة على اختيار مختلف الأغنيات، حيث أنه من الفنانين الذين يتأنون في اختيار كلمات الأغاني.

وقال هيثم شاكر، إنه انتهى من نصف الألبوم تقريبا واختيار مايقرب من 5 أغنيات كاملة، كما سيعمل مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الذي عملوا معه فى ألبومه الغنائي الماضي.

وأكد «هيثم»، أنه حينما ينتهي من اختيار أغنيات الألبوم سيتم طرحه دفعة واحدة لأنه لا يحب طريقة «السينجل»: «بشوف الألبوم حالة لازم يعيشها المستمع، لذلك سأطرح الجديد دفعة واحدو».

آخر أعمال هيثم شاكر

يذكر أن الفنان هيثم شاكر، كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «أتعدى حدودي» وهي من كلمات نادر عبدالله وألحان محمد يحيي وتوزيع أحمد إبراهيم .