سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-9-2022 في البنوك

يهتم الكثيرون بمعرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك الخاصة وحالكومية، فضلا عن سعر الدولار الأمريكي، حيث تحظى أسعار العملات الأجنبية في مصر باهتمام واسع نظرًا لوجود عمالة كبير في دول الخليج العربي وكذلك لكثرة الاستثمارات بين مصر وتلك الدول.

وتستعرض «الوطن»، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، وذلك وفق بداية التعاملات اليوم، التي جاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة نحو 5.11 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع، ببنك مصر، وفق آخر أيام التعاملات.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم، نحو 5.14 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي سجل اليوم الجمعة بالبنك المركزي 5.12 جنيه للشراء، مقابل 5.15 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي سجل داخل بنك الإسكندرية 5.14 جنيه للبيع و5.11 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني للبنك بحسب معاملات أمس.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ووفق تعاملات البنك الخاص ببنك قناة السويس، بلغ سعر الريال السعودي 5.09 جنيه للشراء، مقابل 5.14 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

الريال السعودي سجل في بنك المصرف المتحد، نحو 5.15 جنيه للبيع، و5.09 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري 19.25 جنيه للشراء و19.35 للبيع، كما سجل الدولار ببنك كريدي أجريكول نحو 19.27جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.