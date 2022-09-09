اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي لبحث مشكلة الغاز الروسي وفواتير الكهرباء

اجتمع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي، اليوم، للتوصل إلى اتفاق بشأن سبل حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار ومنع منشآت الطاقة من الانهيار، حيث أوقفت روسيا تدريجيا إمدادات الغاز عن أوروبا، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وفي نفس السياق، يقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء تدعم على نطاق واسع مقترحات لمساعدة مزودي الكهرباء ومنع انهيار أعمالهم بسبب أزمة السيولة، لكنهم منقسمون بشأن خطط للحد من أسعار الغاز الروسي.

روسيا كانت تزود أوروبا بثلث الإمدادات التي تحتاجها

وقالت روسيا التي كانت تزود أوروبا بثلث إمداداتها من الغاز قبل حرب أوكرانيا، إنها ستوقف الإمدادات تمامًا إذا تم فرض سقف للأسعار.

وتهدف المحادثات الوزارية، اليوم، إلى تقليص الخيارات أمام أولئك الذين لديهم دعم واسع قبل تقديم مقترحات رسمية، بدلا من التوصل إلى قرار نهائي، وقال وزير الصناعة التشيكي، جوزيف سيكيلا، إننا في حرب طاقة مع روسيا وعلينا أن نرسل إشارة واضحة بأننا سنفعل كل ما يلزم لدعم أسرنا واقتصاداتنا.

ارتفاع فواتير الطاقة في أوروبا

وارتفعت فواتير الطاقة، التي ارتفعت بالفعل مع تعافي الطلب على الغاز من جائحة فيروس كورونا، بعد الحرب الروسية الأوكرانية وفرض الغرب عقوبات على موسكو، وتسعى الحكومات جاهدة للحد من صدمة الأسعار.

ومن جانبه، اقترحت المفوضية الأوروبية تقديم سيولة طارئة لشركات الطاقة التي تواجه متطلبات ضمانات متزايدة، وهي خطوة قال دبلوماسيون إن حكومات الاتحاد الأوروبي أيدتها على نطاق واسع، كما يدعم البعض مقترحات للحد من الطلب على الطاقة.

وذكر «سيكيلا»، أننا سنوافق على إجراءات السيولة لمساعدة الشركات، مضيفا أن الوزراء سوف يسعون جاهدين للتوصل إلى اتفاق لتهدئة الأسواق وعدم جعلها عصبية.

روسيا تضغط على أوروبا لإلغاء العقوبات عليها

وعلى جانب أخر، قال الدبلوماسيين إن اقتراح سقف الأسعار شهد انقسامًا في الرأي، حيث قال البعض إنه لن يساعد في ضوء انخفاض شحنات موسكو إلى أوروبا، وتخشى بعض دول أوروبا الوسطى التي لا تزال تتلقى الغاز الروسي أن تفقده بالكامل.

وقالت تيني فان دير سترايتين، وزيرة الطاقة البلجيكية، إنه ليس هناك الكثير من الغاز الروسي القادم إلى أوروبا، لذلك القيمة المضافة قليلة، كما أن دول البلطيق من بين المؤيدين للفكرة، متحدثين أن الوضع سيحرم موسكو من الأموال الأوروبية، لذلك لن تستطيع تمويل عملها العسكري في أوكرانيا.

وأضافت رينا سيكوت، وزيرة الشؤون الاقتصادية الإستونية، إن روسيا قالت إذا كنت تريد غازنا، قم بإلغاء العقوبات ويعد ذلك ابتزاز لدول أوروبا، ولا يمكننا التراجع ويجب علينا أن نتحد، وأن تكون لدينا الإرادة السياسية لمساعدة أوكرانيا.