عاجل.. الاتحاد الأوروبي يجتمع لمناقشة «الارتفاع الفلكي» لأسعار الطاقة

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنه في مواجهة الارتفاع الفلكي في أسعار الطاقة، سيجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي، غدًا، لمناقشة إجراءات الطوارئ لتكييف دولهم خلال الأشهر الباردة المقبلة دون اضطرابات اجتماعية واقتصادية إضافية، وفق نبأ عاجل.

وطلبت المفوضية الأوروبية من الدول النظر في خمس خطوات فورية بما في ذلك وضع خطة لإعادة توزيع الإيرادات المفاجئة لبعض منتجي الطاقة على الشركات والأسر (في تناقض صارخ مع بريطانيا التي تراجعت عن خطة أسعار الطاقة)، ووضع سقف لسعر خط الأنابيب الروسي، وتحديد أهداف إلزامية لتقليل استخدام الكهرباء خلال ساعات الذروة.

«واشنطن بوست»: أوروبا تشعر بالذعر

وتؤكد الخطة المحتملة الإحساس الواسع بالذعر في جميع أنحاء أوروبا حيث لا تزال تداعيات الحرب تلقي بثقلها على المحاصيل الأوروبية، ورفع البنك المركزي الأوروبي أمس أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، في محاولة لتهدئة التضخم دون دفع أوروبا إلى الركود.

وحددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الإجراءات بعد أيام فقط من تعليق شركة الطاقة العملاقة جازبروم تدفق الغاز عبر خط أنابيب رئيسي - وهي خطوة ألقي باللوم فيها في البداية على قضايا فنية حتى تدخل الكرملين ليقول إنها تتعلق في الواقع بالعقوبات الغربية.

الاتحاد الأوروبي مازال منقسما

لكن رغم كل الحديث عن التضامن داخل أوروبا بشان مواجهة أزمة الطاقة، فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال منقسمًا بشأن التفاصيل، حيث أعربت بعض الدول عن شكوكها بشأن الضرائب غير المتوقعة والبعض الآخر قلق بشأن فكرة تحديد سقف لأسعار الغاز.

ويود البعض تعديل سوق الطاقة في الكتلة الأوروبية، بينما يريد البعض الآخر إصلاحًا شاملاً، بما في ذلك الفصل الكلي لأسعار الغاز والكهرباء، وقال أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن الشيطان يكمن في التفاصيل.