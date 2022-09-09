الغردقة ومرسى علم تستقبلان 13 ألف سائح على متن 88 رحلة اليوم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدولي، اليوم الجمعة 13 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 88 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات بصالات الوصول.

استقبال 13 ألف سائح على متن 88 رحلة طيران

كشفت جداول رحلات الطيران بمطاري الغردقة ومرسى علم َوصول 13 ألف سائح أجنبي من مختلف الجنسيات الأجنبية إلى مطار الغردقة ومرسى علم الدولي على متن 88 رحلة طيران حيث يستقبل مطار الغردقة الدولي 79 رحلة طيران منتظم وشارتر، ويستقبل مطار مرسي علم الدولي 9 رحلات طيران وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

انتعاش السياحة

ومن جانبه أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى انتعاش رحلات السياحة وتنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى الغردقة ومرسى علم من أكثر 12 جنسية أجنبية على رأسهم ألمانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا وايطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا ولوكسمبرج ورومانيا و سلوفاكيا والنمسا، لافتا في تصريحات لـ «الوطن» إلى ارتفاع معدلات نسبة الإشغالات بالفنادق والمنتجعات السياحية والتي وصلت 90% وذلك نتاج للمجهودات المبذولة من الدولة لدعم القطاع السياحي وجذب أسواق سياحية متنوعة.