عاجل.. غلق جزئي بكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام للصيانة

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الإسفلتية الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وأعلى معدلات الأمن والسلامة، استعداداً لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار .

الأعمال تتم دون تعطيل الحركة المرورية

وأشارت محافظة الجيزة في بيان صحفي اليوم، إلى أن أعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الإسفلتية الخاصة بكوبري الجيزة المعدني تستلزم غلقًا جزئيًا بمنزل كوبرى الجيزة المؤدي لشارع مراد وتحديداً الحارة الوسطى فقط، لمدة 3 أيام ابتداءً من اليوم، الجمعة، وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد المقبل، علی أن تنفذ الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية .

خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكباري والمحاور

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في تصريحات صحفية إلى أن الأعمال تأتي في إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكباري والمحاور وتوفير السيولة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد رئيس حي جنوب الجيزة ومديرية الطرق بإتخاذ ما يلزم نحو متابعة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبري مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين

ووجّه المحافظ مسئولي الإدارة العامة للمرور باتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم حدوث إعاقات مرورية.

وأوضح أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.