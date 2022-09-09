مصر في صحافة العالم.. إشادات دولية بتعزيز العمل المناخي والمشروعات القومية

تصدرت مصر الأخبار العالمية، ونالت إشادات المنظمات الدولية على مدار الساعات القليلة الماضية، وتأكيد نجاح المشروعات المصرية وحسن إدارتها مثل قناة السويس، أو إشادة بجهود مصر في المجالات المختلفة سواء العالمية أو المحلية.

رويترز: قناة السويس تحقق إيرادات كبيرة في شهر أغسطس

وتأكيدًا على أهمية قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، ذكرت صحيفة رويترز عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، خبرًا عن تحقيق قناة السويس إيرادات كبيرة خلال شهر أغسطس، بلغت 744.8 مليون دولار، وجاء خبرها نقلاً عن هيئة قناة السويس المصرية.

«المونيتور».. مصر تستعيد القطع الأثرية المسروقة من الولايات المتحدة

في تقرير لموقع «المونيتور»، المهتم بشؤون الشرق الأوسط، ذكر الجهود المصرية في استعادة الآثار المصرية المسروقة من الخارج، وآخرها نجاح مصر في استعادة بعض القطع من الولايات المتحدة الأمريكية، فستستقبل 16 قطعة أثرية بعد أن أنهى مسؤولو السياحة والدبلوماسيون تحقيقًا مع سلطات نيويورك، وأكد المنفذ أن ستة منافذ جاءت من ميت وأن تسعة أخرى عُثر عليها بحوزة رجل أعمال أمريكي.

وذكر التقرير العديد من عمليات إعادة القطع الأثرية المصرية في السنوات الأخيرة، ففي العام الماضي استعادت مصر القطع الأثرية القديمة من فرنسا، كما ألقت السلطات القبض على بعض الشخصيات لمشاركتهم في التهريب غير المشروع للقطع الأثرية.

رئيس مؤسسة التغير العالمي يشيد بالتزام مصر بتعزيز العمل المناخي

أشاد توني بلير، رئيس مؤسسة التغير العالمي، بإعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز العمل المناخي ودعم جهود التحول الأخضر، موضحًا أنّ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء (برنامج نُـوَفِّي)، يمكن أن يمثل فرصة للتطبيق في قارة أفريقيا.

البنك الأوروبي للاستثمار يشيد بالعاصمة الإدارية

زار وفد من البنك الأوروبي للاستثمار مصر، واجتمع بعدد من المسؤولين، وخلال زياته قال الوفد إن البنك بناء على سجله الحافل وخبراته في تمويل مشروعات النقل المستدام، يهتم بتعزيز التعاون مع مصر في هذا القطاع الحيوي الذي يستفيد منه ملايين المصريين، مؤكدًا سعادته وفخره بهذا التعاون، ومشيدًا بالنتائج وما لها من مردود إيجابي.

وأعرب مدير التمويلات في مجموعة دول جوار الاتحاد الأوروبي، عن سعادته البالغة بما يراه من مشروعات ضخمة يتم تنفيذها في المجالات كافة، ومنها قطاع النقل، وهو ما يجسد النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنّ البنك على استعداد تام لزيادة حجم التعاون المشترك في مجالات النقل كافة، خاصة في السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومشروعات النقل الأخضر.