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محمود مسلم

إصابة 30 عاملا في حريق مصنع الجوت ببلبيس بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
02:15 م | الخميس 23 يونيو 2022
حريق - أرشيفية

حريق - أرشيفية

صرح مصدر أمني بأن الحريق الذي شب في مصنع الجوت ببلبيس بمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 30 عاملا باختناقات.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إسعاف 4 عمال في مكان الواقعة.

اشتعال النيران في مصنع الجوت بمركز بلبيس

وكانت النيران قد اشتعلت في مصنع الجوت بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية منذ قليل، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بنشوب حريق في مصنع الجوت بمركز بلبيس، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

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