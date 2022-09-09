تكريم هالة صدقي في الدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن أول تكريم في الدورة الثانية عشرة، والتي ستقام في الفترة من 3 إلي 9 فبراير 2023، وقال السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان، إنه سيتم تكريم هالة صدقي.

وأضاف «فؤاد»، في بيان له: «سنكرم النجمة المصرية هالة صدقي لرحلتها الفنية الممتدة منذ الثمانينات وحتي الآن، ولتميزها في الأداء بالسينما المصرية من خلال عدة أدوار مع كبار المخرجين أمثال يوسف شاهين، عاطف الطيب ومجدي أحمد علي.

عزة الحسيني: هالة صدقي قدمت أكثر من 160 عملا فنيا

تابعت المخرجة عزة الحسيني، مديرة المهرجان قائلة: النجمة المصرية هالة صدقي يصل مجموع أعمالها الفنية حوالي 160 عملا فنيا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، فهي متنوعة لها أسلوبها الخاص في التمثيل وتمتلك أدوات كثيرة كممثلة، ولديها قدرة فائقة على التنوع والتلون وتقديم جميع الألوان الأدائية ما بين التراجيدي والكوميدي.

أعمال هالة صدقي

وتابعت «الحسيني»، أن هالة صدقي قدمت للسينما المصرية ما يزيد على 30 فيلما، ومن أشهر أعمالها «الهروب، قلب الليل، يا دنيا يا غرامي، هي فوضى، إسكندرية نيويورك، وآخر ديك في مصر»، وفي الدراما التليفزيونية قدمت أعمالا كثيرة متميزة من بينها، «رحلة المليون، سنبل بعد المليون، أرابيسك، زيزينيا، شارع المواردي، أوراق مصرية، عرفة البحر، عفاريت عدلي علام، ونوس»، وقدمت أيضا عدد من العروض المسرحية تصل إلى 5 ، من بينها «727، الصعايدة وصلوا، واعقل يا مجنون».

وحصلت «صدقي»، على العديد من الجوائز من بينها، جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن فيلمها «آخر ديك في مصر»، وذلك فى حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة من مهرجان جوائز السينما العربية، وفي عام 2012 خاضت تجربة تقديم البرامج وذلك على قناة إم بي سي مصر وحمل البرنامج اسم «نواعم وبس».