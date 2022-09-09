تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال المونوريل بمحور التسعين في القاهرة الجديدة

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، تزامناً مع تنفيذ أعمال أعمدة مسار المونوريل ورفع الكمرات أعلى نفق اللواء باقي زكي، بمحور التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة.

التحويلات المرورية

وتستلزم الأعمال الغلق الكلي للنفق على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال 48 ساعة، اعتباراً من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف ليل يوم السبت الموافق 10/9/2022، وسيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

- على القادم من كوبري التسعين استكمال السير بمحور التسعين الجنوبي والدوران والعودة من المأوى الدوراني أمام مجمع البنوك ثم الانعطاف يميناً تجاه محور التسعين الشمالي.

- القادم من الطريق الدائرى يسلك يميناً محور جمال عبدالناصر «مسطح كوبري عمر سليمان»، والدوران والعودة من المأوى الدوراني ما بعد ميدان عمر بن الخطاب فيميناً محور الأمل تجاه محور التسعين الجنوبي.

- القادم من الطريق الدائري، استكمال السير بالطريق الداعم فيميناً شارع طه حسين تجاه محور مصطفى كامل ومناطق القاهرة الجديدة.

القادم من الطريق الدائري

- القادم من الطريق الدائري، استكمال السير بالطريق الداعم غلى مدخل نفق الجولف محور جمال عبدالناصر، والدوران والعودة من المأوى الدوراني ما بعد ميدان عمر بن الخطاب ثم الانعطاف يميناً بمحور الأمل تجاه محور التسعين الجنوبي.

وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.