قائمة غرامات المرور لقائدي المركبات: تبدأ من 100 جنيه وتصل إلى 50 ألفا

تبدأ من 100 جنيه وتنتهي عند 50 ألف جنيه، هكذا جاءت قيمة غرامات المرور حسب قانون المرور الجديد، الذي من خلاله زادت العقوبات والغرامات المالية على مختلف المخالفين لقواعد المرور بهدف وقف نزيف الأسفلت وتقليل كوارث الحوادث المرورية المروعة.

وتوضح «الوطن» تفاصيل القائمة الكاملة لغرامات المرور المالية والمخالفات التي تستدعي الغرامات المختلفة، التي تصل إلى 50 ألف جنيه.

غرامات المرور

- مخالفة «تركيب زجاج ملون» تقدر غرامتها بـ2000 جنيه.

- مخالفة «ترك السيارة في الصف الثاني في الأماكن التي مسموح الانتظار بها» تقدر غرامتها بـ 2000 جنيه.

- مخالفة «استعمال أجهزة تؤثر على الرادار في الطرق» تقدر غرامتها ما بين 1500 جنيه و3 آلاف جنيه.

- مخالفة «استخراج رخصة قيادة بديلة للملغاة» تقدر غرامتها من ألف جنيه وحتى 3 آلاف جنيه.

- مخالفة «الإضرار البيئي» تقدر غرامتها بـ2000 جنيه.

- مخالفة «تجاوز قائد المركبة للسرعة المقررة على جميع الطرق» تقدر غرامتها من 300 وحتى 1500 جنيه.

- مخالفة «السير عكس الاتجاه» تقدر غرامتها بـ5 آلاف جنيه.

- مخالفة «عدم استخدام اللوحات المعدنية التي يتمّ صرفها من جانب المرور» تقدر غرامتها من 300 إلى 1500 جنيه.

- مخالفة «السير دون فرامل» تقدر غرامتها من 300 إلى 1500 جنيه.

- مخالفة «انعدام وجود طفاية حريق في السيارة» تقدر غرامتها بـ300 جنيه.

- مخالفة «عدم اتباع تعليمات رجال المرور» تقدر غرامتها من 100 جنيه وحتى 500 جنيه.

- مخالفة «ترك المركبة بشكل يتسبب في توقف لـ حركة المرور» تقدر غرامتها من 200 إلى 2 آلاف جنيه.

- مخالفة «عدم الاهتمام بالمصابين على جميع الطرق» تقدر غرامتها بـ100 جنيه.

مخالفة التسبب في تعطيل حركة المرور تصل لـ1500 جنيه

- مخالفة «عقوبة الاعتداء على رجل المرور» تقدر غرامتها من 300 جنيه وحتى 1500 جنيه.

- مخالفة «التسبب في تعطيل حركة المرور في الطرق» تقدر غرامتها من 500 إلى 1500 جنيه.

- مخالفة «ارتكاب فعل فاضح أو فعل مخل بالآداب» تقدر غرامتها من 300 إلى 1500 جنيه.

- مخالفة «انبعاث روائح كريهة من داخل السيارة» تقدر غرامتها من 500 إلى 1500 جنيه.

- مخالفة «نقل أدوات أو سلع محظور سواء تداولها أو نقلها» تقدر غرامتها بـ50 ألف جنيه.