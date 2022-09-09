أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 سبتمبر في مصر 2022

تشهد أسعار الذهب تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض في الفترة السابقة، حيث ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 8 جنيهات في تعاملات مساء أمس، وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 1273 جنيها، وعيار 18 سجل سعر 955 جنيها للجرام وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و910 جنيها وذلك بدون مصنعية.

وفي إطار الاهتمام المستمر بمتابعة أسعار الذهب تستعرض «الوطن» سعر مختلف الأعيرة في محلات الصاغة وسوق المال اليوم الجمعة 9 سبتمبر وذلك على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر 2022

سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 1264 جنيها للبيع و1271 جنيها للشراء، كما سجل جرام الذهب عيار 22 سعر 1159 جنيها للبيع و1165 جنيها للشراء، وذلك في محلات الصاغة بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1106 جنيهات للبيع و1112 جنيها للشراء وهو العيار الأكثر شراء في الأسواق المصرية، اليوم الجمعة 9 سبتمبر الحالي.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 948 جنيها للبيع، وسعر 953 جنيها للشراء، كما سجل سعر الجنيه الذهب 8848 جنيها للبيع و8896 جنيها للشراء، وجاء سعر كيلو الذهب بـ1264000 جنيه للبيع و1270857 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في سوق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 بـ1074 جنيها، كما سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 939.91 جنيه، وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 بـ805.63 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب 7.519 جنيه، وسجل سعر كيلو الذهب 1074160 جنيها.

وأوضحت مؤسسة GoldSilver لأبحاث وتداول المعاد الثمين أن هناك أوقات محددة في العام يكون شراء الذهب أكثر إفادة وذلك في أوائل يناير ومارس وأوائل أبريل، أو من منتصف يونيو إلى أوائل يوليو، وغالبا ما يحدث الانخفاض التاريخي للسنة التقومية في يناير مما يجعله الشهر الأفضل لشراء الذهب، وجاءت هذه النتائج من تتبع تحليل متوسط ​​أداء الذهب لكل يوم بين عامي 1975 و2021.