تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يخسر 5 جنيهات

شهدت أسعار الذهب، انخفاضا في السوق المحلية، خلال بدء تعاملات اليوم الخميس، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات، مقارنة بسعر التداول أمس، الذي شهد ارتفاعا طفيفا، ليسجل سعر البيع في التعاملات الحالية 1106 جنيهات، بدلا من 1111 جنيهًا.

انخفاض أسعار الذهب 5 جنيهات

أشارت التقارير الخاصة بأسعار الذهب بحسب البورصات المحلية للاسعار، إلى أنَّ عيار 24 سجل 1,264 جنيه للجرام، بينما سجل عيار 18 نحو 948 جنيها للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 737 جنيها، مشيرة إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و848 جنيها، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.