مؤسسة عالمية تقدم نصائح الاستثمار في الذهب: ابتعد عن شهر مايو

كان الذهب تاريخيًا وسيلة تحوط قوية ضد التضخم، فعندما ترتفع تكلفة المعيشة، يميل سعر الذهب أيضًا إلى الارتفاع، وهو ما يفسر الطلب المستمر عليه في أوقات الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية والحروب.

الذهب استثمار شبابي

لكن أمام هذه المزايا التي يملكها الذهب، تشير مؤسسة GoldSilver لأبحاث وتداول المعاد الثمينة، إلى أن الوعاء الادخاري أكثر ملائمة لفئة الشباب من كبار السن، علاوةً على أن هناك أشهر معروفة في السنة يكون فيها شراء الذهب أمراً مفضلاً.

الذهب يرتفع وقت ارتفاع التضخم

تذكر المؤسسة العالمية في مذكرة: «يضيف العديد من المستثمرين الذهب إلى محافظهم المالية كتحوط ضد التضخم وكمخزن للقيمة (أصل يحتفظ بقوته الشرائية دون استهلاك)، وكان الذهب تاريخياً وسيلة تحوط قوية خلال أوقات الأزمات المالية، ويستشهد العديد من الخبراء بأفضل وقت لشراء الذهب عندما يلوح في الأفق التضخم أو الركود، لأن سعر الذهب يميل إلى الارتفاع خلال هذه الأوقات».

الأسهم والسندات تناسب كبار السن

تضيف قائلةً: «تقليديًا، كان مشترو الذهب مستثمرين أكبر سنًا، لكن الاستثمار في الذهب قد يكون منطقيًا بالنسبة للمستثمرين الأصغر سنًا. على سبيل المثال، إذا كنت في العشرينيات إلى منتصف الثلاثينيات من العمر، فلديك ما يقرب من 30 عامًا قبل أن تتمكن من التقاعد، ومع وجود متسع من الوقت للادخار للتقاعد، ويمكنك المخاطرة بأكثر مما قد يخاطر به كبار السن، كما يستفيد المستثمرون الأكبر سنًا بشكل أكبر من الاستثمارات المدرة للدخل، مثل الأسهم التي تدفع أرباحًا والسندات وصناديق الاستثمار، لذلك قد يكون الذهب خيارًا استثماريًا أكثر جاذبية لفئة الشباب».

وعلى الرغم من جاذبية الذهب كملاذ آمن، فقد يكون الذهب محفوفًا بالمخاطر للغاية بالنسبة للمتقاعدين الذين يحتاجون إلى استثمارات مدرة للدخل، وفقًا لـ«GoldSilver».

ابتعد عن شهر مايو في الشراء

وهناك أوقات محددة كل عام يكون فيها شراء الذهب أكثر فائدة، حسبما تضيف المؤسسة: «أفضل أوقات العام لشراء الذهب هي في أوائل يناير ومارس وأوائل أبريل، أو من منتصف يونيو إلى أوائل يوليو، وذلك بتتبع هذه من تحليل متوسط ​​أداء الذهب لكل يوم بين عامي 1975 و 2021».

يناير الأقل سعراً للشراء

من النتائج الرئيسية التي توصلت إليها المؤسسة أن الانخفاض التاريخي للسنة التقويمية كان في يناير تحديداً، مما يجعل أوائل يناير هو أفضل وقت لشراء الذهب، فترتفع أسعار مرة أخرى في الخريف، مشيرةً إلى أن العرض والطلب يحددان سعر الذهب، وهذا يعني أنك إذا كنت تشتري خلال فترة شراء نشطة، فإن كل هذه المنافسة سترفع السعر.

أفضل طريقة الشراء بانتظام

وتختتم: «إذا كنت تبحث عن أفضل وقت لشراء الذهب، فاعلم أن التنبؤ بموعد نزول السعر إلى أدنى مستوى أمر صعب، وقد يكون النهج الأفضل هو شراء الذهب بكميات صغيرة بانتظام، من خلال تقسيم مشترياتك من الذهب، بدلاً من إجراء صفقة واحدة كبيرة».