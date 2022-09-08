أسعار الذهب ترتفع 8 جنيهات في التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار «21» نحو 8 جنيهات، مقارنة بآخر سعر صباحا، ليسجل سعر البيع في التعاملات المسائية حاليا، 1114 جنيها للجرام، بدلا من 1106 جنيهات.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

أشارت تقارير الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، إلى أنَّ الذهب عيار «24»، سجل 1273 جنيها للجرام، وعيار «18» بلغ 955 جنيها للجرام، ووصل عيار «14» إلى 742.5 جنيه للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و910 جنيهات، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.