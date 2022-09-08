%5 خسائر الذهب عالميا منذ بداية 2022.. والأوقية تقاوم ضغوط الفائدة

أنهى الذهب شهر أغسطس منخفضاً بنسبة 2% لمستوى 1715.9 دولار أمريكي للأوقية وهو الانخفاض الشهري الخامس على التوالي.

الأوقية لم تتجاوز 1800 دولار أمريكي

لم ينجح الارتداد الواعد الذي بدأ في منتصف يوليو في اختراق مستوى المقاومة 1.800 دولار أمريكي للأوقية، وجاء هذا الأداء على خلفية استمرار ارتفاع العوائد الأمريكية وقوة الدولار، حيث أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي التزامه بالمزيد من التشديد عبر رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم.

%5 خسائر الذهب منذ بداية العام

بحسب مجلس الذهب العالمي، منذ بداية العام وحتى تاريخه، انخفض الذهب الآن بنسبة 5% بالدولار الأمريكي، على الرغم من استمراره في الأداء بشكل أفضل في العملات الأخرى، رغم لا يزال المعدن أحد الأصول الأفضل أداءً هذا العام.

64 طن صفقات شراء الذهب في أغسطس

بلغ إجمالي صفقات الشراء الصافية المدارة 64 طناً في نهاية أغسطس، عائدة من مركز البيع الصافي في أواخر يوليو، بينما لا يزال صافي مراكز الشراء منخفضًا على أساس تاريخي، بحسب مذكرة بحثية لـ«مجلس الذهب العالمي».

هروب الأموال من صناديق الاستثمار في الذهب

سجلت صناديق الذهب المتداولة في البورصات الأمريكية تخارجاً للشهر الرابع على التوالي من التدفقات الخارجة للأطنان في أغسطس (-51 طناً بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي)، لكن هذه كانت أقل من 81 طناً من التدفقات الخارجة في يوليو، بحسب «المجلس».

مواصلة رفع سعر الفائدة الأمريكية

كان العديد من صانعي السياسة الفيدراليين واضحين في أنه على الرغم من قراءة التضخم الأكثر هدوءاً لشهر يوليو، فمن السابق لأوانه إعلان النصر في المعركة ضد ارتفاع الأسعار وأن السياسة الأكثر تشددًا قد تكون سارية لبعض الوقت عبر رفع سعر الفائدة، وهي الرسالة التي حملتها تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول نهاية أغسطس.

موسم الزفاف في الهند ينعش الطلب

إقليمياً، انتعش سعر الذهب في الصين خلال أغسطس، ونتيجة لذلك، ربما أدى جني الأرباح إلى التدفقات الخارجة في صناديق الاستثمار المتداولة الصينية للذهب خلال الشهر الماضي بنحو (-8 أطنان)، بينما انتعش الطلب الهندي على التجزئة في أغسطس بعد الهدوء الموسمي في يونيو ويوليو، وارتفع الطلب على المجوهرات قبل موسم الزفاف في جنوب وشمال الهند.

صادرات سويسرية ضخمة

في أوروبا، يشير مجلس الذهب العالمي، إلى أن صادرات الذهب السويسري قفزت إلى 202 طناً في يوليو، أي أكثر من ضعف 97 طناً في يونيو وأعلى إجمالي شهري منذ ديسمبر 2016 (297 طناً)، وكانت زيادة الصادرات إلى الصين بنسبة 147% شهريًا هي المحرك الرئيسي لتلك الصادرات.

مشتريات البنوك المركزية

وفقاً لمجلس الذهب العالمي، فإن البنوك المركزية اشترت 37 طناً في يوليو حسب آخر البيانات المتوفرة، وكانت قطر (15 طناً) أكبر مشتر في الشهر قبل الماضي، مما دفع احتياطياتها من الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 72 طناً، وسجلت مشتريات الهند (13 طناً) وتركيا (12 طناً) وأوزبكستان (9 أطنان)، بينما كانت كازاخستان (-11 طناً) البائع الرئيسي الوحيد.