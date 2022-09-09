مقتل ترزي داخل مسجد في دكرنس قبل صلاة الجمعة

لقى شخص مصرعه طعنا بسكين داخل مسجد في قرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس، قبل بدء صلاة الجمعة، على خلفية مشاجرة مع الجيران، ونقل الأهالي المجني عليه إلى مستشفى دكرنس العام، لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه، وجرى التحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.

مشاجرة داخل المسجد قبل الصلاة

وتلقي مأمور مركز شرطة دكرنس بلاغا من المستشفى العام باستقبال جثمان الشربيني عوض المتولي، 48 سنة، وشهرته الخواجة، ويعمل ترزيا، بعدما نقله عدد من أهالي ميت السودان إلى المستشفى غارقا في دمائه، على خلفية وقوع مشاجرة داخل أحد المساجد في قرية ميت السودان.

التحريات الأمنية تحدد هوية الجاني

وانتقل ضباط وحدة مباحث دكرنس إلى موقع البلاغ لسماع أقوال شهود العيان، الذين أكدوا حدوث مشاجرة داخل المسجد بين المجني عليه الشربيني عوض، مع شخص آخر هو "صابر ف"، يعمل مزارعا، بسبب خلافات سابقة بينهما، وحسب الأهالي، فأن مشادة كلامية وقعت بين الجانبين، قبل أن تتطور إلى اشتباك بالأيدي داخل المسجد.

وتجمع عدد كبير من أهالي قرية ميت السودان أمام مستشفى دكرنس العام في انتظار الحصول على تصريح النيابة العامة بدفن الجثة.

عقوبة القتل وفق القانون

من جهته، قال جمال رمضان مأمون، المحامي بالنقض، إن عقوبة القتل تتدرج من القتل العمد مع سبق الإصرار إلى ضرب أفضي إلى الموت، وووفق توصيف النيابة العامة للجريمة، ويجري تكييف القضية حسب مسار التحقيقات، فيما تنظم العقوبة مواد قانون العقوبات المصري من 230 إلى 236.