عاجل.. مقتل شخص أطلق ملثمان النار عليه بالشرقية

لقى شخص مصرعه، إثر إصابته بعدد من الأعيرة النارية، قبل قليل، على يد شخصين ملثمين، أمام كوبري «عزبة حنا»، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث لفظ المجني عليه أنفاسه في موقع إطلاق النار، وتم إخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بمقتل شخص إثر إصابته بأعيرة نارية

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بقيام شخصين ملثمين بإطلاق أعيرة نارية على رجل في الأربعينيات من العمر، وذلك أمام كوبري «عزبة حنا»، على طريق «بهنباي - الزقازيق»، ما أسفر عن وفاته في الحال، فيما لاذ المتهمان بالفرار.

الشرطة تباشر التحقيق في الواقعة

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق إلى محل الواقعة، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، حيث تم التحفظ عليها داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف الجهات المختصة.

تم فرض كردون أمني في مكان الحادث، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة، وسرعة تحريات البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة.