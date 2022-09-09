جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب طائرتي درون.. «كان مخبيهم جوة دباديب»

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية، من إحباط محاولة تهريب 2 طائرة درون بالمخالفة للقانون رقم 216 لسنة 2017 بشأن تنظيم استخدام الطائرات المتحركة وتداولها وحيازتها والاتجار فيها وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

اشتباه في راكب

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة طيران فلاي دبي اشتبه عادل متولى رئيس الوردية وحسن خفاجة، مأمور الحركة، في الراكب «م ع ع»، مصرى الجنسية.

أجسام غريبة

وتم تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كمال حافظ ومصطفى السيد وأحمد عبد الفتاح مأموري الفحص، وإسلام قباري مدير إدارة الفحص بالأشعة فتم تأكيد صحة الاشتباه بوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة.

وبالعرض على محمد جودة، مدير إدارة الجمرك بالإنابة، شكَّل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين من محمد الكوانيني، مأمور الحركة، وعادل متولي رئيس الوردية، وصبحي محمود رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي، وجهاد جلال رئيس قسم أمن جمركي، بحضور طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي، فتبين وجود 2 طائرة درون ماركة dji مخبأة داخل 2 دبدوب بحقيبة الراكب.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 100 ألف جنيه.

قرر مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 34 لسنة 2022.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية.