إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بوادي النطرون

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بجروح وكدمات متفرقة، في حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بمنطقة الكيلو 122 على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون في البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية.

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا باستقبال المستشفى 5 مصابين من أسرة واحدة في حادث تصادم بين سيارتين، قبل إخضاعهم للفحوص الطبية، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من الفحص إصابة كل من محمد فاروق محمد فرج، 32 سنة، ويقيم في الجيزة، ونورة أسامة محمد، 28 سنة، والطفل أحمد فاروق، شهران، والطفلة سيلا محمد فاروق، 8 أشهر، والطفلة سولينا محمد فاروق، 7 سنوات.

انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي

وشهد طريق مصر إسكندرية الصحراوي حادث تصادم آخر، ظهر الجمعة، بانقلاب سيارة ملاكي، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، هم حسن توفيق محمد، 61 سنة، وزوجته فاطمة محمد إبراهيم، 53 سنة، وابنتهما مريم، 15 سنة، ونقلوا إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية.