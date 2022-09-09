فرص عمل في شركة الكابلات بالجيزة.. اعرف الشروط وطرق التقديم

كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن توفر فرص عمل بشركة الجيزة لصناعة الكابلات الكهربائية، وفقًا لإعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

الوظائف المطلوبة بشركة الجيزة لصناعة الكابلات الكهربائية

وأعلنت المحافظة عن الوظائف المطلوبة بشركة الجيزة لصناعة الكابلات الكهربائية، وهي كالآتي:

- مساعدو فنيي إنتاج.

- مساعدو مراقب جودة.

شروط الوظائف

وحددت محافظة الجيزة الشروط المطلوبة للوظائف، وهي كما يلي:

- المؤهل: متوسط أو فوق المتوسط، ويُفضَّل خريجو المدارس الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية صناعي وتجاري، وخريجو الجامعة العمالية.

- السن: لا تزيد على 30 عامًا.

- مدة العمل: 8 ساعات.

- الخبرة: لا تُشترط الخبرة.

- تأمين طبي واجتماعي.

- زيادات سنوية.

- وسائل مواصلات من وإلى الشركة.

طرق التقديم للوظائف

وطالبت المحافظة الراغبين في التقديم للتعيين بوظائف مساعدي فنيي إنتاج ومساعدي مراقب جودة بشركة الجيزة لصناعة الكابلات الكهربائية، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد وحتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وأعلنت المحافظة طرق تواصل المتقدمين لوظائف مساعدي فنيي إنتاج ومساعدي مراقب جودة، بشركة الجيزة لصناعة الكابلات الكهربائية، وذلك من خلال أرقام التليفونات: «35711198 - 35730825».