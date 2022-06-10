جهاز «تشغيل الشباب» يعلن عن فرص عمل جديدة.. «مش شرط الخبرة»

في إطار التيسير على الشباب وإتاحة فرص عمل مختلفة لهم، باختلاف أعمارهم ومهاراتهم، خاصة حديثي التخرج، دائما ما يعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن العديد من الوظائف الشاغرة.

وكشف جهاز رعاية وتشغيل الشباب، في بيان له تم نشره عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل ملتقى توظيفي يوم الاثنين المقبل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي تفاصيل المتلقى التوظيفي، الذي أعلن عنه جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة.

تفاصيل فرص عمل جهاز تشغيل الشباب

من المقرر وفق المعلن عنه، عقد المتلقى التوظيفي في مقر الجهاز بحضور مسئول الموارد البشرية بمطاعم «بابا جونز» يوم الاثنين الموافق 13 يونيو 2022، وسيكون بداية من الساعة 11 صباحا حتى 2 ظهرًا.

الوظائف المطلوبة

والوظائف المطلوبة التي أعلن عنها جهاز رعاية الشباب، هي: مدير مطعم - مساعد مدير مطعم - مشرف مطعم.

شروط التقدم لفرص العمل

- لا يجب أن يزيد الحد الأقصى لسن المتقدم لشغل تلك الوظائف عن 40 عامًا.

- يشترط أن يكون لديه خبرة في مجال «الفاست فود»، بين «عضو فريق - طباخ - ويتر».

- وبالنسبة لوظيفة الكول سنتر، فلابد أن يكون أقصى سن 35 عاما، ولا يشترط الخبرة فيتم قبول المتقدمين بخبره أو بدون، وفق ما أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة في بيانه.

مميزات العمل

هناك عدد من المميزات التي تتواجد في فرص العمل المعلن عنها، أبرزها الحصول على تأمين اجتماعي وتأمين صحي، بالإضافة إلى تأمين على الحياة بجانب الحصول على حوافز شهرية، و«تبس فري»، وعقد عمل وفرص للترقيات على الوظائف الإدارية، وسكن للمغتربين، وزي موحد.

وناشدت محافظة الجيزة الراغبين في العمل والتقدم لتلك الوظائف، الحضور إلى مقر الجهاز 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني.