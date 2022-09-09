احتفالية للتوعية بالحفاظ على البيئة وزراعة الأشجار في المنيا

أناب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء ياسر عبدالعزيز سكرتير عام المحافظة، لحضور احتفالية مديرية الشباب والرياضة لنشر التوعية البيئية في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ضمن الجهود المصرية في ملف المناخ، وبالتزامن مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop27»، وتستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور مندي عكاشة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، والدكتورة نسرين حمدي، ممثل الإدارة المركزية لتنمية البيئة بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور شريف الرفاعي ممثل منظمة اليونيسيف، والدكتور عبد الظاهر حسن، نائب رئيس مجلس مدينة المنيا.

الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك

ووجه محافظ المنيا، في بيان، بتسخير كل الإمكانات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة التي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، مناشداً المواطنين بالتكاتف لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة تحقيقاً للصالح العام.

التعريف بمؤتمر المناخ وأهميته لمصر

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، ثم افتتاح برنامج «كرفان التوعية البيئية» أمام ديوان عام المحافظة، كما تضمنت الفعاليات طابور عرض عام من الطلائع من أعضاء الشٌعب التخصصية، وشملت فعاليات الكرفان التعريف عن مؤتمر المناخ وأهميته لمصر، وفقرات تعبيرية خاصة بالمناخ، ومزمار بلدي وتنورة، وفقرات الأراجوز، كما تم توزيع نشرات توعية على الجمهور، وندوة عن التغيرات المناخية وآثارها على البيئة بالإضافة لعدد من الفقرات الفنية.

تهدف تلك الاحتفالية إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث من خلال زراعة الأشجار في الطرق والميادين، والتوسع في زراعة الأسطح وإعادة تدوير المخلفات بطريقة صحية وآمنة، وصناعة أو استيراد سيارات عديمة الانبعاثات تعمل بالكهرباء، كما تضمنت الاحتفالية رفع بعض لافتات «لن نقطع شجرة - لن نلوث المياه - لن نحرق النفايات - لن استهلك أكثر من حاجتي - لن نتوانى عن استخدام مصادر الطاقة المتجددة».