طرح شقق سكنية في مدينة 6 أكتوبر.. اعرف الأسعار وطرق السداد

أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، بدء الحجز في مشروع الجهاز بمدينة 6 أكتوبر وحتى نفاذ الوحدات المخصصة للبيع.

ونشر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، التابع لوزارة الإسكان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل هذا الطرح وشقق ووحدات 6 أكتوبر.

تفاصيل وحدات للبيع في 6 أكتوبر

وأشار الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، إلى أنه تم الإعلان وطرح الوحدات بالأسعار الجديدة، بمشروع الجهاز بالقطعة رقم 75 بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة السادس من أكتوبر.

ويتم طرح الوحدات كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للتسليم الفوري، ويكون التخصيص في تلك الوحدات بأسبقية سداد جدية الحجز.

طريقة سداد مقدمة الحجز

ويمكن سداد مبلغ جدية الحجز من خلال التوجه لمقر الجهاز الكائن في حلوان أطلس المشروع الأمريكي غرب الأوتوستراد، وتم فتح باب الحجز من يوم الأربعاء ويستمر حتى نفاذ الوحدات.

وجاءت تفاصيل المشروع وأسعار الشقق السكنية على النحو التالي:

– عدد الشقق المطروحة يصل إلى 127 شقة في مدينة السادس من أكتوبر.

– يتم شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان.

– يتاح الحجز في المشروع خلال الأيام الجارية ويتم الغلق عند نفاذ الكمية.

– يتواجد المشروع بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر.

– المعاينة يومياً عدا الجمعة بموقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر.

وعن نظم السداد ودفع الأقساط، جاءت كما يلي:

يتم سداد 10 % من سعر الوحدة كمقدم جدية الحجز.

كما يتم سداد 15% من ثمن الوحدة دفعة تخصيص تسدد مع مقدمة الحجز أو خلال أسبوع من الحجز.

يتم سداد 25% من ثمن الوحدة دفعة استلام تسدد خلال شهرين من سداد جدية الحجز.

الـ50% المتبقية يمكن سدادها على أقساط شهرية 5 سنوات، أو 10 سنوات، أو 15 سنة، وفقا لرغبة العميل بفائدة 7%.