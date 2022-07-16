تفاصيل شقق مشروع عصفور الجنة في أكتوبر.. بالتقسيط على 15 عاما

بعد إعلان الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية طرح نحو 127 وحدة جاهزة للتسليم كاملة التشطيب والمرافق في مشروع عصفور الجنة بأكتوبر، بتسهيلات وامتيازات كبيرة في التسديد، ارتفعت معدلات البحث عن شقق مشروع عصفور الجنة في أكتوبر، فيما يتعلق، بالتفاصيل ومساحات الوحدات وطرق التقديم وغيرها.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها في مجال الخدمات الحكومية، شقق مشروع عصفور الجنة في أكتوبر وفق المعلن من الجهاز المركزي للتعمير التابع للإسكان.

شقق مشروع عصفور الجنة في أكتوبر

وطرح الجهاز نحو 127 وحدة سكنية في منطقة أكتوبر ضمن مشروع عصفور الجنة، وتحديدًا بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، وبمساحات متنوعة داخل المشروع، وهي مقسمة كالآتي: 76 مترا، 80 مترا، و81 مترا، 137 مترا، ويتراوح سعر المتر ما بين 5702 الى 6210 جنيهات.

موعد شراء كراسة الشروط لمشروع عصفور الجنة

وبحسب المعلن، يمكن للمواطنين التوجه لمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان مقابل 305 جنيهًا، بداية من يوم 24 يوليو الجاري.

ويتيح الجهاز للمواطنين إمكانية معاينة الوحدات قبل الشراء يوميًا ما عدا الجمعة، لتحديد موعد لزيارة مقر المشروع.

أنظمة السداد بمشروع عصفور الجنة

وهناك أكثر من نظام للسداد، وهي كالآتي:

الأول: سداد 10% من قيمة الوحدة كجدية الحجز، ويأتي بعد التخصيص دفع 15% من قيمة الوحدة، وعند الاستلام يتم دفع 25% دفعة استلام.

ويتم تقسيط الباقي على فترات تتراوح ما بين 5 إلى 15 عام، حسب العميل، وإمكانياته المادية، مع التأكيد أنه قد توجد زيادة 7% في قيمة الوحدة، ويتم دفع باقي قيمة الوحدة بأقساط شهرية.

أما النظام الثاني فهو السداد الفوري، ويتم في تلك الحالة دفع 50% نت قيمة الوحدة، على أن يتم سداد باقي قيمة الوحدة خلال 3 أشهر من تاريخ التخصيص، ويتم منح العميل خصم 3% من قيمة الوحدة.