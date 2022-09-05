الزراعة: الأسعار الاسترشادية للمحاصيل تطورت بشكل غير مسبوق بتوجيهات الرئيس

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ إقرار الأسعار الاسترشادية للمحاصيل، تطور غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، ويخدم السياسة الزراعية للإنتاج داخل الدولة أولا، وثانيا يضع المزارع على خريطة الإنتاج الزراعي بما يسهل اتخاذ القرار في التوقيت المناسب.

الإعلان عن أسعار استرشادية مرضية للمزارع

وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «يتم الإعلان عن أسعار استرشادية مرضية للمزارعين في التوقيت المناسب، وخلال العام الماضي وجّه الرئيس السيسي بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة والمحاصيل الزيتية مثل فول الصويا وعباد الشمس، كما وجه الرئيس السيسي وزير الزراعة بأن يتم وضع خريطة لإنتاج هذه المحاصيل لتقليص فجوة الزيوت واستيراد الزيوت وتوفير المواد الخاصة بالأعلاف من نواتج هذه المحاصيل».

عباد الشمس من 5500 جنيه إلى 8500 جنيه كسعر استرشادي

وتابع رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «في مارس من العام الماضي، وجه الرئيس برفع أسعار فول الصويا من 5 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه، وكذلك عباد الشمس من 5500 جنيه إلى 8500 جنيه كسعر استرشادي، ثم تبنى وزير الزراعة تنفيذ هذه الخطة حتى يتم استكمالها على مدار 3 سنوات لتغطية 120 ألف فدان عباد الشمس و250 ألف فدان فول الصويا وتم ذلك في العام الماضي بالإعلان عن هذه الأسعار ما دفع الكثير من المزارعين إلى التوسع في الزراعات ووضع برنامج لإكثار هذه التقاوي هذا العام تغطي الاحتياجات المطلوبة في العام المقبل».