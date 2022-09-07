افتتاح معرض أهلا مدارس في الجيزة.. اعرف العنوان وأبرز الأسعار

افتتحت محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، معرض «أهلا مدارس» استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مناسبة، وذلك في إطار تشجيع الصناعة المصرية، إذ إن 70% من المعروضات مصرية الصنع بنسبة 100%.

افتتاح معرض أهلا مدارس في الجيزة

وجرى افتتاح معرض أهلا مدارس في الجيزة اليوم بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وممثلي الغرف التجارية.

عنوان معرض أهلا مدارس في الجيزة

وتصل تخفيضات معرض أهلا مدارس في الجيزة إلى 30%، ويقام المعرض بشارع فيصل بأرض المطاحن، ويضم 60 عارضًا على مساحة تصل إلى 2000 متر بمشاركة عدد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية بها، لتوفير جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي والشنط والأحذية للطلاب بمراحل التعليم المختلفة.

أسعار الأدوات المدرسية في معرض «أهلا مدارس»

أسعار الشنط محلية الصنع من 90 إلى 140 جنيهًا.

أسعار الشنط المستوردة من 300 إلى 700 جنيه.

أسعار الكشكول 40 ورقة من 8 إلى 12 جنيهًا.

دستة الكراسات (10 كراسات) 45 جنيهًا.

دستة الكشاكيل 50 ورقة بسعر 65 جنيهًا.

الكشكول السلك يبدأ من 10 جنيهات ونصف حتى 35 جنيهًا.

دستة الأقلام الرصاص (12 قلمًا) بـ15 جنيهًا.

دستة الأقلام الفرنساوي (12 قلمًا) بـ15 جنيهًا.

أسعار الأحذية من 40 إلى 100 جنيه.

أسعار البلوزات المدرسية من 70 إلى 100 جنيه.

أسعار زجاجات المياه من 50 إلى 150 جنيهًا.

اللانش بوكس من 70 إلى 180 جنيهًا.

وفي ذات السياق وتيسيرا على المواطنين، عملت وزارة التموين بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، على توفير ما يقرب من 27 سيارة متنقلة تحمل جميعها شعار «أهلا مدارس»، في القرى والمراكز التي لا يتواجد فيها معرض فرعي.